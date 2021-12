“Il mio cuore è spezzato” Amici 21 | lutto per l’allievo | la notizia arriva nella casetta

Leggi su caffeinamagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Christian Stefanelli è uno dei migliori ballerini di questa edizione di21. Fa parte del team di Raimondo Todaro e si sta preparando per la fase finale del programma. Infatti da marzo inizia il serale die di conseguenza gli allievi nelle settimane che precedono l’appuntamento dovranno dare tutto per poter partecipare a questa fase importante del programma. Proprio per mantenere alta la tensione e per evitare contatti con l’esterno a causa della pandemia, gli allievi di21 sono reclusiloroe non potranno trascorrere il Natale con le loro famiglie. Il virus, infatti, è ancora in circolazione e la produzione vuole evitare che i ragazzi e tutti coloro che lavorano per il programma vengano contagiati. Il metodo più sicuro è sicuramente quello di far passare le festività ...