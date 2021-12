Il Mattino | ” Il Napoli ha trovato il difensore De Laurentiis vuole anche un terzino sinistro | un nome su tutti per gennaio”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Ilpensa a Gatti del Frosinone per sostituire Manolas. Delavoraper un. ILPESCA ILIN SERIE B La sconfitta contro lo Spezia spinge la società azzurra ad accelerare sul mercato. Dee Giuntoli lavorano per uncentrale e un. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del quotidiano Il, gli azzurri avrebbero scelto Federico Gatti del Frosinone come sostituto di Manolas: “Le parole di Giuntoli sul mercato delhanno scatenato il popolo degli intermediari che ha preso d’assalto De: C’è di tutto nel casting in corso, da Omeragic dello ...