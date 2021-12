Advertising

MediasetTgcom24 : Monza e Brianza, alla fermata del bus trovato un maialino abbandonato #Lissone - RADIOBRUNO1 : Lo hanno trovato alcuni cittadini che hanno subito lanciato l'allarme ?? #MonzaBrianza #Lissone #maialino… - telodogratis : Il maialino abbandonato alla fermata del bus - rotaruchristina : RT @MediasetTgcom24: Monza e Brianza, alla fermata del bus trovato un maialino abbandonato #Lissone - blogandy2022 : RT @MediasetTgcom24: Monza e Brianza, alla fermata del bus trovato un maialino abbandonato #Lissone -

Ultime Notizie dalla rete : maialino abbandonato

in uno scatolone alla fermata del bus. Succede a Lissone e non è uno scherzo, anche se ha dell'incredibile. Un cane condotto a passeggio da alcuni cittadini si è fermato a fiutare ...Pubblichiamo l'undicesimo capitolo del nuovo libro per ragazzi di , 'Ildi Natale', che esce oggi in contemporanea mondiale per Salani. L'autrice della saga di ...che Jack lo avesse...Che cosa potrebbe contenere una scatola di cartone abbandonata nei pressi di una fermata del bus? Difficile pensare a quello che vi hanno effettivamente trovato alcuni cittadini di Lissone (in provinc ...A Lissone è stato rinvenuto un esemplare nano thailandese di soli tre mesi, soccorso e curato dal servizio di zooprofilassi dell'Ats e dall'Enpa ...