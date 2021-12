Il lato oscuro di Babbo Natale raccontato da Carlo Lucarelli | stasera su Sky Arte

Leggi su movieplayer

(Di venerdì 24 dicembre 2021)tornasu Sky, con una puntata speciale della serie In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe, per raccontare ildisu Sky, alle ore 20:40, una puntata speciale, dedicata aldi, di In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe, la serie condotta dache racconta i segreti nascosti nei racconti del "c'era una volta". Dopo il successo della prima stagione di In compagnia del lupo - Il cuore nero delle fiabe - in cuiha svei risvolti insoliti, avventurosi, ...