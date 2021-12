Il Giudice Sportivo rinvia la decisione su Udinese-Salernitana, il club campano ha presentato reclamo (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Serie A ha scelto di non decidere su Udinese-Salernitana, partita di campionato saltata per lo stop dell’Asl alla partenza del club campano per Udine, a causa di tre casi di positività. Intanto si è aggiunto un altro contagiato: i casi sono saliti a 4, uno riguarda un calciatore, scrive la Gazzetta dello Sport. Il risultato della partita è sub judice: nessuna decisione, nessun 3-0 a tavolino e nemmeno punti di penalizzazione per la Salernitana che chiede di giocare la partita. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Sulla vicenda il club ha dato mandato al suo legale Edoardo Chiacchio che ha presentato preannuncio di reclamo. Sarà il Giudice Sportivo che valuterà la solidità del ricorso entro qualche ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 24 dicembre 2021) La Serie A ha scelto di non decidere su, partita di campionato saltata per lo stop dell’Asl alla partenza delper Udine, a causa di tre casi di positività. Intanto si è aggiunto un altro contagiato: i casi sono saliti a 4, uno riguarda un calciatore, scrive la Gazzetta dello Sport. Il risultato della partita è sub judice: nessuna, nessun 3-0 a tavolino e nemmeno punti di penalizzazione per lache chiede di giocare la partita. Il Corriere del Mezzogiorno scrive: “Sulla vicenda ilha dato mandato al suo legale Edoardo Chiacchio che hapreannuncio di. Sarà ilche valuterà la solidità del ricorso entro qualche ...

