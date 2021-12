Il Giro dello Utah è stato rimosso dal calendario 2022 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il Giro dello Utah, la corsa a tappe americana si è svolta l’ultima volta nel 2019, con la pandemia che ha fermato i piani negli ultimi due anni. Il Giro dello Utah La corsa si è svolta ogni anno dal 2010, quando ha visto la sua prima edizione, al 2019 con la pandemia che ha cancellato i due anni successivi. Una mancanza di sostegno da parte degli sponsor la vede eliminata per il 2022. Il terreno della gara vantava un mix di montagne d’alta quota, salite pungenti, prove a cronometro e rapidi arrivi in volata, che l’hanno resa un evento estremamente divertente, con alcuni improbabili vincitori di tappa. Le discussioni con gli sponsor In una dichiarazione, il proprietario e presidente di Medalist Sports, LLC, Chris Aronhalt ha detto: “Le discussioni in corso ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 24 dicembre 2021) Il, la corsa a tappe americana si è svolta l’ultima volta nel 2019, con la pandemia che ha fermato i piani negli ultimi due anni. IlLa corsa si è svolta ogni anno dal 2010, quando ha visto la sua prima edizione, al 2019 con la pandemia che ha cancellato i due anni successivi. Una mancanza di sostegno da parte degli sponsor la vede eliminata per il. Il terreno della gara vantava un mix di montagne d’alta quota, salite pungenti, prove a cronometro e rapidi arrivi in volata, che l’hanno resa un evento estremamente divertente, con alcuni improbabili vincitori di tappa. Le discussioni con gli sponsor In una dichiarazione, il proprietario e presidente di Medalist Sports, LLC, Chris Aronhalt ha detto: “Le discussioni in corso ...

