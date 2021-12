Il dramma dell'uomo col naso a forma di pene, fotografie pazzesche: ecco il suo volto | Guarda (Di venerdì 24 dicembre 2021) Si chiama Conrado Estrada e, suo malgrado, ha iniziato a usare mascherine ben prima del Covid e ben prima di tutto il mondo. Già, doveva nascondere il suo naso: il 57enne, infatti, aveva una malformazione che aveva reso il suo naso simile a un pene. Un grosso guaio, che gli creava problemi a respirare e a mangiare. Conrado, residente a Portchester, stato di New York, negli Usa, racconta come i bambini lo Guardassero inorridito: "Chiedevano alle mamme cosa mi fosse successo, dunque indossavo sempre una mascherina". Per coprirsi e per coprire quel naso incredibile. "Il naso aveva raggiunto le mie labbra e spesso me lo morsicavo quando portavo le forchette alla bocca per mangiare", spiega. Ma ora, la vita di Conrado Estrada è cambiata. In meglio. Grazie a un ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Si chiama Conrado Estrada e, suo malgrado, ha iniziato a usare mascherine ben prima del Covid e ben prima di tutto il mondo. Già, doveva nascondere il suo: il 57enne, infatti, aveva una malzione che aveva reso il suosimile a un. Un grosso guaio, che gli creava problemi a respirare e a mangiare. Conrado, residente a Portchester, stato di New York, negli Usa, racconta come i bambini lossero inorridito: "Chiedevano alle mamme cosa mi fosse successo, dunque indossavo sempre una mascherina". Per coprirsi e per coprire quelincredibile. "Ilaveva raggiunto le mie labbra e spesso me lo morsicavo quando portavo le forchette alla bocca per mangiare", spiega. Ma ora, la vita di Conrado Estrada è cambiata. In meglio. Grazie a un ...

FedericoCrespi8 : @lucianocapone Il dramma è il silenzio dell'Europa. Dall'Inpgi al bonus 110%. - tribuna_treviso : IL DRAMMA DI MARGHERITA / Scende dall'auto in panne, travolta e uccisa da un ubriaco al volante di una Stelvio. Ecc… - GiovanniTode : @AniMatMigrante Il dramma non è la malcelata invidia nei confronti dell’ottimo Mingione, il dramma è che Puglisi insegna. - manuel_y_jesus_ : RT @WojtylaDixit: Il Dio in cui noi crediamo è un Dio vivente, e anche il Dio della storia... Un Dio che è entrato nella storia. Un Dio che… - IvoMandarino : RT @WojtylaDixit: Il Dio in cui noi crediamo è un Dio vivente, e anche il Dio della storia... Un Dio che è entrato nella storia. Un Dio che… -