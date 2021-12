Il Covid-19 rovina il Natale alla Regina Elisabetta (per il secondo anno di fila): ecco perché (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per il secondo anno consecutivo la Regina Elisabetta II deve rinunciare a trascorrere il Natale a Sandringham assieme alla sua famiglia. Fino a pochi giorni fa i tabloid britannici – in prima linea il Mirror e il Daily Star – riportavano come la sovrana fosse assolutamente determinata a confermare i suoi piani per questo Natale, dopo aver dovuto necessariamente saltare l’appuntamento dell’anno scorso per via dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, l’impennata dei casi dovuta alla variante Omicron e i rischi ad essa correlati hanno fatto cambiare idea alla Regina Elisabetta II, probabilmente anche sotto consiglio dei medici. LEGGI ANCHE => L’avanzata di ... Leggi su periodicoitaliano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per ilconsecutivo laII deve rinunciare a trascorrere ila Sandringham assiemesua famiglia. Fino a pochi giorni fa i tabloid britannici – in prima linea il Mirror e il Daily Star – riportavano come la sovrana fosse assolutamente determinata a confermare i suoi piani per questo, dopo aver dovuto necessariamente saltare l’appuntamento dell’scorso per via dell’emergenza sanitaria. Tuttavia, l’impennata dei casi dovutavariante Omicron e i rischi ad essa correlati hfatto cambiare ideaII, probabilmente anche sotto consiglio dei medici. LEGGI ANCHE => L’avanzata di ...

