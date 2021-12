Il canto per la famiglia che lotta e gioisce nella prefazione di Pippo Corigliano de “La forza dell’amore” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pubblichiamo la sinossi e la prefazione, firmata dal giornalista Pippo Corigliano, già portavoce dell’Opus Dei, del libro “La forza dell’amore. Storia di una mamma che combatte senza fare la guerra” (Guida Editori, pp.128, 10 E.), di Luca Maurelli. Un libro che mi ha commosso e anche inorgoglito. Mi ha fatto sentire l’orgoglio di essere un uomo del sud dove, senza troppi discorsi, c’è un’umanità forte e leale. Dove l’amore è vissuto con solidità, dove non si piange: si fa. L’eroina del … romanzo starei per dire, ma si tratta del romanzo della vita vera. L’eroina è Annamaria, la donna forte calabrese che “non piange mai … e se lo fa non te lo dice o non te lo mostra. “Neanche Roberto piange mai, perché dovrei farlo io? Quando gli dico, preparati che partiamo per un ospedale, lui risponde: va bene, ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 dicembre 2021) Pubblichiamo la sinossi e la, firmata dal giornalista, già portavoce dell’Opus Dei, del libro “La. Storia di una mamma che combatte senza fare la guerra” (Guida Editori, pp.128, 10 E.), di Luca Maurelli. Un libro che mi ha commosso e anche inorgoglito. Mi ha fatto sentire l’orgoglio di essere un uomo del sud dove, senza troppi discorsi, c’è un’umanità forte e leale. Dove l’amore è vissuto con solidità, dove non si piange: si fa. L’eroina del … romanzo starei per dire, ma si tratta del romanzo della vita vera. L’eroina è Annamaria, la donna forte calabrese che “non piange mai … e se lo fa non te lo dice o non te lo mostra. “Neanche Roberto piange mai, perché dovrei farlo io? Quando gli dico, preparati che partiamo per un ospedale, lui risponde: va bene, ...

