Il bollettino Covid di oggi 24 dicembre 2021: nuovo record assoluto di casi, i morti sono 141 (Di venerdì 24 dicembre 2021) Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre 2021 fa registrare 50.599 nuovi casi, il numero più alto da quando è iniziata la pandemia. Già polverizzato dunque il record di ieri di 44.595 diagnosi. I tamponi eseguiti... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 dicembre 2021) Coronavirus, ildi24fa registrare 50.599 nuovi, il numero più alto da quando è iniziata la pandemia. Già polverizzato dunque ildi ieri di 44.595 diagnosi. I tamponi eseguiti...

