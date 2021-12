Il bollettino Covid di oggi 24 dicembre 2021. Nuovi casi, decessi e ricoveri: i dati aggiornati (Di venerdì 24 dicembre 2021) Coronavirus, il bollettino di oggi 24 dicembre 2021. Intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con gli ultimi dati su Nuovi casi, decessi e ospedalizzazioni. Ieri c'è stato il record assoluto di diagnosi... Leggi su europa.today (Di venerdì 24 dicembre 2021) Coronavirus, ildi24. Intorno alle 17 tutti gli aggiornamenti sulla situazione epidemiologica in Italia con gli ultimisue ospedalizzazioni. Ieri c'è stato il record assoluto di diagnosi...

Ultime Notizie dalla rete : bollettino Covid Stefano Vella "Pandemia di covid sarà infinita"/ "Omicron? Vaccini 'funzionicchiano'" Bollettino vaccini covid oggi 24 dicembre/ 88.7% italiani ha ricevuto almeno una dose STEFANO VELLA: "DOBBIAMO IPOTIZZARCI DI VACCINARCI OGNI ANNO" Purtroppo è arrivata Omicron: "Al momento - dice ...

Covid: tre decessi e 373 nuovi casi in Alto Adige Il bollettino covid dell'Azienda sanitaria riporta altri tre decessi e 373 nuovi casi. Il numero complessivo delle vittime della pandemia sfiorano ormai quota 1300 (1296). Sono risultati positivi 147 di ...

Covid: oggi contagi ancora verso l'alto. Dati Italia e regioni: morti e ricoveri QUOTIDIANO NAZIONALE Bollettino regionale della vigilia di Natale: in Puglia 664 nuovi casi e un decesso I numeri più alti arrivano dalle province di Bari e Lecce come evidenziato dai dati raccolti dal Dipartimento Promozione della Salute Sono 664 i nuovi casi di positività al Covid, registrati in Puglia ...

Covid-19: sono 213 i nuovi positivi, 2 i decessi Il bollettino odierno dell’Asl di Latina evidenzia ancora numeri alti di nuovi positivi in terra pontina: sono oltre 200 coloro che hanno scoperto di aver contratto il Covid: la stragrande maggioranza ...

