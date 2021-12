I non vaccinati sono ancora 5,6 milioni. Ecco il loro l'identikit (Di venerdì 24 dicembre 2021) La fascia 40 - 59 anni vanta un terzo dei No vax, la seconda più numerosa è quella tra i 30 ed i 39 anni (poco meno di un milione). 193mila gli over 80 Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 dicembre 2021) La fascia 40 - 59 anni vanta un terzo dei No vax, la seconda più numerosa è quella tra i 30 ed i 39 anni (poco meno di un milione). 193mila gli over 80

Ricciardi 'A gennaio rialzo fortissimo di casi'/ 'Omicron meno violenta ma temibile' E questo " provoca pressione sul servizio sanitario nazionale ", in quanto i non vaccinati hanno conseguenze gravi dal punto di vista clinico, mentre i vaccinati devono farsi i tamponi e stare a casa.

Novavax, a gennaio arriva il vaccino consigliato ai non vaccinati Il Sole 24 ORE Green Pass di serie B per i vaccinati Johnson&Johnson: il sistema non ‘legge’ il richiamo Errore del sistema per i vaccinati con il farmaco monodose Johnson&Johnson: chi effettua la dose booster prevista dopo il primo ciclo vaccinale ...

Muoiono di Covid padre, madre e figlia non vaccinati Da quanto emerso, tutti e tre erano anche Testimoni di Geova. Venerdì 17 dicembre sono deceduti il padre, 86enne, e la figlia 53enne. Lunedì, è stata la volta della madre di 80 anni. Il sindaco di San ...

