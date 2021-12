I medici dell’Esercito in trincea per lo screening nelle scuole. L’obiettivo è garantire il rientro dalle vacanze in sicurezza. I presidi invitano a fare presto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Uno screening straordinario per gli studenti per ritornare sui banchi in sicurezza dopo l’Epifania. Allontanata l’ipotesi di allungare le vacanze si punta sul testing per tornare in classe. “Crediamo” che le scuole “vadano tutelate come presidio fondamentale del nostro Paese e un rafforzamento dello screening soprattutto nella fase di rientro sarà indispensabile per creare condizioni di maggiore sicurezza” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid (leggi l’articolo). CONTACT TRACING. E per garantire l’attività di screening scenderà in campo anche la sanità militare. Per “assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unostraordinario per gli studenti per ritornare sui banchi indopo l’Epifania. Allontanata l’ipotesi di allungare lesi punta sul testing per tornare in classe. “Crediamo” che le“vadano tutelate comeo fondamentale del nostro Paese e un rafforzamento dellosoprattutto nella fase disarà indispensabile per creare condizioni di maggiore” ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Consiglio dei ministri che ha varato le nuove misure anti-Covid (leggi l’articolo). CONTACT TRACING. E perl’attività discenderà in campo anche la sanità militare. Per “assicurare l’individuazione e il tracciamento dei casi ...

Advertising

fcolarieti : I medici dell’Esercito in trincea per lo screening nelle scuole. L’obiettivo è garantire il rientro dalle vacanze i… - neutrosgrassa : @Luca__Pagani Annullamento dell'attuale magistratura Annullamento di tutti gli ordini medici per crearne altri Guer… - Fab3Ros : @IlariaBifarini visto che ci sono le Bifarini e quelli che sostengono che le ambulanze sono vuote, che i camion del… - Hero9004 : Via #vincenzotrasmissioni I numeri dell'Istituto superiore della Sanità smentiscono il Governo, Pediatri, medici,… - Lacatenaz : @FratellidItalia senza #STATODIEMERGENZA decine di migliaia di medici vaccinatori, infermieri, OSS e rianimatori pr… -

Ultime Notizie dalla rete : medici dell’Esercito I medici dell'Esercito in trincea per lo screening nelle scuole LA NOTIZIA