I Coldplay annunciano lo stop a nuova musica dal 2025

(Di venerdì 24 dicembre 2021) LONDRA – Annuncio a sorpresa di Chris Martin, cantante e frontman dei: il gruppo intende porre fine alla produzione discografica nel. “Forse faremo qualche collaborazione ma il catalogo dei, in senso stretto, finirà a quel punto”, ha aggiunto Martin. Il cantante aveva detto in ottobre al sito diNme che la band ‘britpop’ intendeva fermarsi dopo 12 album e proprio in quel mese era uscito il nono, ‘Music of the Spheres’. “C’è da pensare a tutto per realizzarli”, ha detto il frontman, riferendosi agli album in studio. “Lo adoro ed è fantastico, ma è anche molto intenso”. La band si è formata a Londra nel lontano 1997 – mentre il loro primo album è ‘Parachutes’ del 2000 – e ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo e ricevuto fra i più importanti riconoscimenti nell’ambito ...