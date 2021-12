“I bambini non stanno bene”. Chiara Ferragni e Fedez, paura per Vittoria e Leone e vacanza rovinata (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con i bimbi gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ne sanno qualcosa anche Fedez e Chiara Ferragni che hanno due figli piccoli. Anche se in questi giorni si stanno godendo il successo della loro serie su Amazon Prime, devono fare i conti con le esigenze e con i problemi di salute dei loro bambini. Nelle scorse ore, la coppia più seguita sui social in Italia ha infatti confermato ai fan che i figli Leone e Vittoria, purtroppo, non sono stati molto bene. Va detto che non c’è molto da preoccuparsi. Infatti pare che i due piccoli si siano presi una sindrome influenzale, o qualcosa di simile, che ha dato loro qualche linea di febbre o un po’ di tosse. E dal momento che la pandemia avanza, si è temuto che si potesse trattare di Covid 19. In realtà ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 dicembre 2021) Con i bimbi gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo. Ne sanno qualcosa ancheche hanno due figli piccoli. Anche se in questi giorni sigodendo il successo della loro serie su Amazon Prime, devono fare i conti con le esigenze e con i problemi di salute dei loro. Nelle scorse ore, la coppia più seguita sui social in Italia ha infatti confermato ai fan che i figli, purtroppo, non sono stati molto. Va detto che non c’è molto da preoccuparsi. Infatti pare che i due piccoli si siano presi una sindrome influenzale, o qualcosa di simile, che ha dato loro qualche linea di febbre o un po’ di tosse. E dal momento che la pandemia avanza, si è temuto che si potesse trattare di Covid 19. In realtà ...

Advertising

ladyonorato : “Migliaia di bambini sono stati ricoverati per miocardite e quando una patologia richiede un ricovero ospedaliero n… - borghi_claudio : È la millesima settimana che codesta FIASO fa fare titoli a tutti i giornali con cose che semplicemente NON ESISTON… - HuffPostItalia : Chieffo (Gemelli): 'I bambini si sentono untori, non vogliono festeggiare il Natale' - enrigoletto : @MarcoDiMaro A parte che con omicron ti reinfetti e buca anche un po' di più i vaccini, specie quelli fatti tempo f… - M_Armellini : @she_s_ma_queen @Cartabellotta Quando cominceremo a comunicare alle persone come se non fossero dei bambini, avremo… -