I bambini di tutto il mondo potranno seguire il viaggio di Babbo Natale online. E anche telefonargli (Di venerdì 24 dicembre 2021) È il 24 dicembre, tutto è pronto per l'arrivo di Babbo Natale con le sue renne. E per i bambini che si chiedono dove sarà la slitta prima della mezzanotte e quale percorso farà, potrebbe esserci una risposta. È possibile, infatti, seguire il viaggio di Santa Claus in partenza dal Polo Nord. E non solo, è possibile anche fargli qualche domanda "Quando verrà a casa mia? Che tipo di biscotti gli piacciono?" come spiega Preston Schlachter, responsabile del programma e portavoce del Norad, all'Associated Press. Questo succede grazie alla collaborazione tra il North American Aerospace Defense Command (Norad) e al provider di telecomunicazioni Verizon. Dalle sei del mattino (orario di New York) e per tutto il giorno della vigilia i volontari risponderanno ...

