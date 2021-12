I 50 anni di Ricky Martin, re del pop latino che ha fatto ballare il mondo (Di venerdì 24 dicembre 2021) E' considerato il re del pop latino e con le sue canzoni ha fatto ballare il mondo. Ricky Martin compie 50 anni . Dagli esordi con la boyband dei Menudo alle recenti esperienze tv in talent (nel 2019 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di venerdì 24 dicembre 2021) E' considerato il re del pope con le sue canzoni hailcompie 50. Dagli esordi con la boyband dei Menudo alle recenti esperienze tv in talent (nel 2019 ...

chiellini : Sono già passati 15 anni da quella maledetta giornata che si è portata via le vite di due ragazzi. Oggi come allora… - Enzo_Nasillo : Oggi il mio giovanotto compie 50 anni… e i ventenni MUTI!! Mantienete semp tuost accussí core mi?? @ricky_martin ????… - Corriere : Ricky Martin ha 50 anni: bocciato al primo provino e come maturò il coming out - statodelsud : Ricky Martin, 50 anni da re del pop: la fotostoria - Pino__Merola : Ricky Martin, 50 anni da re del pop: la fotostoria -