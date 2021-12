Guillermo del Toro: il director parla di Konami e di possibili nuovi giochi (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo aver fatto parte per diversi anni nell’industria videoludica, il director Guillermo del Toro riafferma la volontà di non voler creare nuovi giochi, parlando anche del trascorso con Konami Il nome del regista Guillermo del Toro è sbucato diverse volte all’interno del mondo dei videogiochi. Nonostante il suo talento artistico sia stato usato spesso nella realizzazione di opere cinematografiche, ciò non gli ha certamente impedito di sperimentare anche nell’ambito dei videogiochi. Tuttavia, ogni volta che egli ha tentato di creare qualcosa che gli appartenesse, spesso è sorto qualche problema che alla fine non ha consentito di portare a compimento nulla di troppo concreto. Dopo aver già voluto ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo aver fatto parte per diversi anni nell’industria videoludica, ildelriafferma la volontà di non voler crearendo anche del trascorso conIl nome del registadelè sbucato diverse volte all’interno del mondo dei video. Nonostante il suo talento artistico sia stato usato spesso nella realizzazione di opere cinematografiche, ciò non gli ha certamente impedito di sperimentare anche nell’ambito dei video. Tuttavia, ogni volta che egli ha tentato di creare qualcosa che gli appartenesse, spesso è sorto qualche problema che alla fine non ha consentito di portare a compimento nulla di troppo concreto. Dopo aver già voluto ...

Advertising

IGNitalia : A Guillermo del Toro non è proprio andata giù la storia di #SilentHills e ci ripensa ancora con rammarico. - videogamezoneeu : Guillermo Del Toro rinnega tutto ciò che ha detto su Silent Hill - glooit : La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: nuove clip per il film di Guillermo del Toro leggi su Gloo… - cinemaniaco_fb : ?????????????? La fiera delle illusioni – Nightmare Alley: nuove clip per il film di Guillermo del Toro… - GamingTalker : Guillermo Del Toro chiarisce la sua dichiarazione su Silent Hill ai The Game Awards 2021 -