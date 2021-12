Gualtieri vuole far fallire la Roma e presenta una contro-causa: il caso "stadio che non c'è" (Di venerdì 24 dicembre 2021) Una causa per lo stadio che non c'è. Il Campidoglio va all'attacco della Roma e non solo per il progetto, ormai naufragato, dell'impianto che il club giallorosso avrebbe dovuto far costruire a Tor di Valle: il Comune della capitale ha infatti presentato al Tar del Lazio una richiesta danni per 331 milioni nei confronti della società dei Friedkin, oltre che verso Eurnova e la Cpi del tycoon ceco Radovan Vitek (i due partner nel progetto). Una mossa che il neoeletto sindaco della Capitale Roberto Gualtieri attribuisce di fatto a chi lo ha preceduto alla guida della città, Virginia Raggi, ma che potrebbe avere conseguenze importanti per la Roma. LE CARTE Il ricorso presentato al Tar è una lista di accuse di 30 pagine (anticipata dall'edizione ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 dicembre 2021) Unaper loche non c'è. Il Campidoglio va all'attacco dellae non solo per il progetto, ormai naufragato, dell'impianto che il club giallorosso avrebbe dovuto far costruire a Tor di Valle: il Comune della capitale ha infattito al Tar del Lazio una richiesta danni per 331 milioni nei confronti della società dei Friedkin, oltre che verso Eurnova e la Cpi del tycoon ceco Radovan Vitek (i due partner nel progetto). Una mossa che il neoeletto sindaco della Capitale Robertoattribuisce di fatto a chi lo ha preceduto alla guida della città, Virginia Raggi, ma che potrebbe avere conseguenze importanti per la. LE CARTE Il ricorsoto al Tar è una lista di accuse di 30 pagine (anticipata dall'edizione ...

