Gratta e Vinci | il disastro di Natale | ecco tutti i tagliandi che vengono annullati | la lista-fiume

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Fate molta attenzione a qualeavete in mano o in tasca, nel caso ne abbiate uno. Già, perché moltini sono stati: insomma, anche sete e vincete, non vedrete il bdi un quattrino. E perché mai? Presto detto: quando irubati, e capita spesso che ini finiscano nel mirino di banditi e malintenzionati,", messi fuori dal circuito. Insomma, lo Stato annulla i. A comunicare l'annullamento, nel caso di cui vi stiamo dando conto è stata l'Agenzia delle accise, doganali e monopoli, l'Adm, che sottolinea come i pacchi di biglietti delle lotterie nazionali ad estrazione ...