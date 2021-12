Grande Fratello Vip: Sonia Bruganelli lascia il programma, arriva una nuova opinionista; chi è? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sonia Bruganelli è molto apprezzata come opinionista del GF Vip 6, nonostante a volte si sia scontrata con i gieffini, con la sua collega Adriana Volpe e con lo stesso Alfonso Signorini. Da qualche settimana ha iniziato a circolare il gossip che vedrebbe la moglie di Paolo Bonolis abbandonare il suo ruolo di opinionista, ma... Leggi su donnapop (Di venerdì 24 dicembre 2021)è molto apprezzata comedel GF Vip 6, nonostante a volte si sia scontrata con i gieffini, con la sua collega Adriana Volpe e con lo stesso Alfonso Signorini. Da qualche settimana ha iniziato a circolare il gossip che vedrebbe la moglie di Paolo Bonolis abbandonare il suo ruolo di, ma...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - stateofgracexy : e continuiamo alla grande con un positivo nella palestra dove va mio fratello, non bestemmio ma ci sto andando vici… - 361_magazine : Nuovi ingressi nella casa del Grande Fratello Vip: a gennaio entrerà Kabir Bedi e forse anche Delia Duran - raffaeledegni1 : RT @szampa56: Gli auguri disegnati da mio fratello per gli amici, gli auguri di una grande amico per me. Il mio buon Natale a tutte le pers… - jk_slytherin : Ariana Grande è tale quale Lulu del Grande Fratello Vip, lol #DontLookUp -