Grande Fratello Vip, Delia Duran nuova concorrente a gennaio. Ecco tutte le anticipazioni (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fine anno con il botto per il Grande Fratello VIP e con tante sorprese e novità sotto l'albero. Nella casa più spiata d'Italia, in vista della finale in programma il 14 marzo 2022, Alfonso Signorini è ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 24 dicembre 2021) Fine anno con il botto per ilVIP e con tante sorprese e novità sotto l'albero. Nella casa più spiata d'Italia, in vista della finale in programma il 14 marzo 2022, Alfonso Signorini è ...

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - FarSenza : Mai avrei pensato di dirlo ma per me questi due potrebbero essere la coppia più bella del Grande Fratello e sopratt… - infoitcultura : Grande Fratello Vip anticipazioni: Delia Duran nuova concorrente? Lo scoop - immamasiero1 : @AndreaZelletta Guarda Andrea spero presto e pure sto grande fratello - Manu61318556 : Votate gianmaria qui : -