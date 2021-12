Grande Fratello Vip 6, giorno 102: commenti al live (Di venerdì 24 dicembre 2021) giorno 102 In questo post potrete commentare il live della sesta edizione del Grande Fratello Vip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i commenti! L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di venerdì 24 dicembre 2021)102 In questo post potrete commentare ildella sesta edizione delVip! Vi ricordiamo che la diretta è disponibile sul sito ufficiale del reality show e su Mediaset Extra (canale 55 del digitale terrestre). A voi i! L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - RossaGiada : RT @millygfvip: RAGAZZI SECONDO ME BARÙ HA TUTTE LE CARTE IN REGOLA PER VINCERE IL GRANDE FRATELLO! CI METTE D’ACCORDO TUTT* #Gfvip - Soleil_gremlins : RT @eatpraytrash: La verità è che la dentro solo Soleil ha capito come si fa il Grande Fratello. Sprecata per certi pizzettari #gfvip - scc68samu : RT @JDascjauan: Il periodo di #Natale per me da due anni a questa parte è un periodo doloroso, il?????ferito,parole che feriscono, parole ma… - infoitcultura : “Miri, ricordati che sei un assolo” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 -