Governo - Nessun incentivo per le auto nella legge di Bilancio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Denaro a pioggia sulle iniziative più disparate volute dai partiti anche con incursioni dell'ultima ora e Nessun aiuto invece alla transizione ecologica della mobilità: è questo l'esito di una notte di votazioni al Senato, chiamato ad approvare in blocco il maxi-emendamento presentato dal Governo senza alcun incentivo neppure per l'acquisto di auto elettriche. Non si è trovato, dunque, spazio per accogliere i due emendamenti ancora pendenti, che prevedevano una nuova iniezione di fondi da ripartire, come nel passato, in tre fasce, sulla base delle emissioni (e con obbligo di rottamazione per la fascia più alta) e una dotazione finanziaria a sostegno dell'acquisto di auto usate Euro 6, sempre con obbligo di rottamazione. Nessun ascolto. L'allarme lanciato dalle associazioni del settore ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 24 dicembre 2021) Denaro a pioggia sulle iniziative più disparate volute dai partiti anche con incursioni dell'ultima ora eaiuto invece alla transizione ecologica della mobilità: è questo l'esito di una notte di votazioni al Senato, chiamato ad approvare in blocco il maxi-emendamento presentato dalsenza alcunneppure per l'acquisto dielettriche. Non si è trovato, dunque, spazio per accogliere i due emendamenti ancora pendenti, che prevedevano una nuova iniezione di fondi da ripartire, come nel passato, in tre fasce, sulla base delle emissioni (e con obbligo di rottamazione per la fascia più alta) e una dotazione finanziaria a sostegno dell'acquisto diusate Euro 6, sempre con obbligo di rottamazione.ascolto. L'allarme lanciato dalle associazioni del settore ...

Advertising

Palazzo_Chigi : #ConferenzaDraghi: Nessun disaccordo in #UE sulla necessità di dover procedere a una risposta rapida agli aumenti d… - MatteoLgt : @ImagoNinth @Amarizona17 Si, infatti la magistratura sta dormendo. Prima entrava in qualsiasi questione anche senza… - Dadazyb : RT @S1973As: @gloquenzi Stessa pessima gestione del governo precedente, decisioni prese all’ultimo secondo senza evidenze scientifiche che… - ilriformista : Anche quando si dice: io non ce l’ho con Israele ma ce l’ho con il Governo, cosa in sé perfettamente legittima se n… - 10also10v2 : RT @S1973As: @gloquenzi Stessa pessima gestione del governo precedente, decisioni prese all’ultimo secondo senza evidenze scientifiche che… -