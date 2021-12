Gossip | le notizie del 24 dicembre 2021

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tutte le principalididi oggi venerdì 24Pago, intervistato dal magazine ‘Nuovo’, in edicola questa settimana, ha commentato l’avvicinamento tra Miriana Trevisan e Biagio d’Anelli dal punto di vista del figlio Nicola: Nicola è molto legato a Miriana. Quindi non vuole che alcun uomo si avvicini a lei. È un bambino innamorato della mamma ed è giusto così. È geloso da un punto di vista affettivo, come se si sentisse il suo fidanzatino. È un tipico atteggiamento di un figlio maschio della sua età. È un bambino fantastico, sensibile. Tina Cipollari ha un nuovo amore di nome Alfredo? IlTina Cipollari, protagonista di una lunga intervista al settimanale ‘Vero’, ha confermato di essere nuovamente innamorata di un uomo di nome Alfredo, conosciuto questa estate grazie ad ...

La brutta notizia è che Charlène non è ancora in grado di fare ritorno a Monaco. La bella notizia è che il Natale non lo trascorrerà da sola. La principessa, che stamattina ha dato notizie pubblicando un breve video per incoraggiare donazioni alla propria fondazione impegnata a insegnare ai bambini a nuotare, non potrà prendere parte ai festeggiamenti natalizi alla Rocca. Retroscena, indiscrezioni, scoop, pettegolezzi, anticipazioni, notizie di oggi venerdì 24 dicembre 2021 sui protagonisti dello showbiz. Marica Pellegrinelli sembra aver perso la testa per un altro musicista. Dopo la lunga storia d'amore con Eros Ramazzotti, chiusa da oltre due anni, e il breve flirt con l'imprenditore Charley Vezza, ... C'è un nuovo fidanzato accanto alla bellissima Marica Pellegrinelli. E' Diva e Donna a pubblicare le foto di un presunto bacio tra i due fidanzati, ma chi è William Djoko? L'ex moglie di Eros Ramazzotti ...