Gli ultimi sondaggi: le intenzioni di voto (Di venerdì 24 dicembre 2021) Gli ultimi sondaggi di politica sulle intenzioni di voto degli italiani raccontano come le intenzioni di voto degli italiani siano molto cambiate negli ultimi mesi. LA situazione al termine dell'anno sembra stazionaria, con tre partiti Pd, Lega e Fratelli d'Italia, racchiusi in poco più di un punto percentuale. Recupera qualcosa il Movimento 5 Stelle dopo un periodo di calo. Il centrodestra comunque è sempre avanti rispetto al centrosinistra L'ultimo sondaggio è di: IPSOS per il Corriere della Sera del 24 dicembre Pd - 20,7 (-0,1% rispetto al 27 novembre) Lega - 20,1% (+1%) FdI - 19,2% (-0,9%) M5S - 16,4% (+0,9%) FI - 8,3% (-0,2%) Azioni - 2% (-0,3%) Italia Viva - 1,8% (-0,2%) SWG per Tg La7 del 20 dicembre Pd - 22,2 (+0,1% rispetto al 13 ...

