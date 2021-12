Gli ospiti del Concerto di Natale in Vaticano su Canale 5 il 24 e 25 dicembre

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tantissimi sono glideldiinatteso per stasera e per domani su5. La notte della vigilia di, 24, e in replica il giorno di, 25, ilditorna per supportare importanti cause benefiche a suon di musica. Venerdì 24Federica Panicucci conduce la 29° edizione deldiin. L’evento è promosso dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica e sostiene le attività di Missioni Don Bosco Valdocco Onlus e la Fondazione Pontificia Scholas Occurrentes. A fare da cornice è ancora una volta la magica location dell’Auditorium ...