Gli auguri di Natale di Harry e Meghan con la prima foto della figlia | «Archie ci ha resi genitori | Lili una famiglia»

Leggi su open.online

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Il principee la moglieMarkle hanno pubblicato labet, nata lo scorso giugno. L’occasione è stata la cartolina didi, inviata tramite l’emailloro organizzazione benefica Archewell, fondata nel 2020. Nellala bimba è vestita di bianco ed è in braccio alla madreche la solleva in aria. Accanto, sulla sinistra, c’è il principeche tiene a sua volta sulle ginocchia il figlio, di due anni. L’immagine è stata scattata l’estate scorsa nella loro casa di Santa Barbara, in California, da Alexi Lubomirski,grafo ufficialecoppia, ...