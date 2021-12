Gkn | vigilia di Natale anche con Betori | «Sono qui per ascoltare le vostre esigenze»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Dopo il nuovo patron, l'industriale Borgomeo, i lavoratori della Gkn hanno ricevuto oggi, 24 dicembre 2021, la visita del cardinale. Che ha detto: «venuto per. Per farmi portavoce delle loro. A me interessavano le loro attese, i loro problemi sia di lavoro che umani. Mi ha colpito il fatto che la metà degli interventi non riguardava il lavoro, ma i rapporti umani, la famiglia: c'è un'umanità dentro alle vicende strutturali delle aziende che a volte dimentichiamo» L'articolo proviene da Firenze Post.

Campi Bisenzio (Firenze), 24 dicembre 2021 - Francesco Borgomeo, neo proprietario della ex, trascorre la mattina in fabbrica per parlare con gli operai. Non importa se è la vigilia di Natale, il nuovo proprietario della fabbrica di viale Fratelli Cervi, che adesso si chiama "QF". L'imprenditore incontra i lavoratori: "Il tavolo al Mise va fatto presto". Per il futuro apre a nuove assunzioni. Dopo il nuovo patron, l'industriale Borgomeo, i lavoratori della Gkn hanno ricevuto oggi, 24 dicembre 2021, la visita del cardinale Betori. Che ha detto: «Sono venuto per ascoltare. Per farmi portavoce delle loro esigenze. A me interessavano le loro attese, i loro problemi sia di lavoro che umani. Mi ha colpito il fatto che la metà degli interventi non riguardava il lavoro, ma i rapporti umani, la famiglia: c'è un'umanità dentro alle vicende strutturali delle aziende che a volte dimentichiamo»