Gkn | l' advisor Francesco Borgomeo in fabbrica | «La competenza si paga e il primo investimento per me sono gli operai»

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Oggi l’incontro nello stabilimento di Campi con i sindacati: «Vorrei rimanere come socio. No a un’azienda “di Stato”»

Advertising

gazzettamantova : Gkn torna a sperare, il fondo cede all’advisor: “Stop ai licenziamenti” Borgomeo rileva l’azienda e tratta con due… - NewsToscana : LAVORO – Gkn: Giani, Nardella e Fossi incontrano l’advisor Borgomeo - TerrinoniL : Gkn torna a sperare, il fondo cede all’advisor: “Stop ai licenziamenti” - luposolitario95 : RT @LaStampa: Gkn torna a sperare, il fondo cede all’advisor: “Stop ai licenziamenti” - LaStampa : Gkn torna a sperare, il fondo cede all’advisor: “Stop ai licenziamenti” -

Ultime Notizie dalla rete : Gkn advisor

Nei giorni scorsi, dopo essere stato coinvolto nella trattativa in qualità di, ha acquistato il 100% dicon l'intento di realizzare un'operazione ponte, per poi cedere la fabbrica ...... disposto sequestro preventivo dell'alimentari in centro 25 Dicembre 2021 LAVORO -: Giani, Nardella e Fossi incontrano l'Borgomeo 25 Dicembre 2021 Vaccino anti - covid, dal 27 dicembre ...L'imprenditore apre un nuovo ciclo dello stabilimento di Campi Bisenzio (Firenze) e per il futuro ipotizza nuove assunzioni. L'Arcivescovo di Firenze, cardinale Giuseppe Betori: "Difesa dignità della ...Gli operai della Gkn hanno vinto, dopo sei mesi di assemblea permanente, manifestazioni e iniziative siamo a un punto di svolta. L’advisor Francesco Borgomeo ha acquistato lo stabilimento, i licenziam ...