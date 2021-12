Giuntoli-Juventus | caccia al Direttore sportivo per i bianconeri

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Cristianopotrebbe lasciare il Napoli per accasarsi ainel ruolo diCristianoe il Napoli sono ormai insieme dal 2015. A quel tempo Aurelio De Laurentiis lo volle fortemente, prelevandolo dal Carpi con cui aveva centrato la storica trafila di promozioni consecutive. Un lavoro decisamente eccelso con la squadra Emiliana, L'articolo

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Juventus

JUVE SU- Ecco quanto riportato da Calciomercato.com : 'La voce di un possibile addio da parte di Cristiano(cercato con forza dalla) ha varcato da tempo le soglie di ...e Napoli si affronteranno il prossimo 6 gennaio alla ripresa del campionato nella prima ... magari da affiancare a Cherubini, il presidente Agnelli starebbe pensando a Cristiano. C'è ...Cristiano Giuntoli potrebbe lasciare il Napoli per accasarsi ai bianconeri nel ruolo di Direttore Sportivo. Cristiano Giuntoli e il Napoli sono ormai insieme dal 2015. A quel temp ...L’edizione odierna de Il Mattino dedica spazio ai movimenti di mercato del Napoli. Un nome del Frosinone viene riportato dal quotidiano, come possibile profilo in difesa azzurra. Altri sono i calciato ...