Giuntoli-Juve | c’è una novità sul futuro del direttore sportivo

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Lantus sta pensando a Cristianoper la prossima stagione? La dirigenza bianconera già lo scorso anno ha cambiato, lasciando partire Paratici e affidando a Federico Cherubini la parte sportiva. Negli ultimi giorni è spuntata la notizia di un forte interessamento dellantus per Cristiano. Napolintus, smentita della società Cristianonon è nel mirino dellantus. Parola di Romeo Agresti, giornalista di goal.com e corrispondente della. Sul proprio canale YouTube, ha spiegato che i bianconeri non hanno intenzione di mettere in atto un ulteriore cambio in dirigenza. “Per ora ho ricavato solo sonore ...

Advertising

cmdotcom : Scossone Juve, arriva il nuovo ds: contattato Giuntoli - 777PARTENERS : RT @cmdotcom: La #Juve su #Giuntoli, il #Napoli pensa al nuovo ds: incontro con #Sabatini, piace #Sartori - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: Per il momento ho ricavato delle sonore smentite su un possibile ingresso di #Giuntoli nella #Juventus. C’è anche la sen… - AlbertoMatricc1 : @dan_ceres @anna_dell2 Ma sono pazzi una delle persone più pericolose del calcio un falso e viscido è il male oscur… - Napoli_Report : Per il momento ho ricavato delle sonore smentite su un possibile ingresso di #Giuntoli nella #Juventus. C’è anche l… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuntoli Juve

SU- Cristianopotrebbe lasciare il quadro dirigenziale del Napoli . Infatti, l'attuale ds del club partenopeo sarebbe entrato nelle mire della Juventus alla ricerca del dopo ...Difficile pensare chee Napoli possano concludere affari vista la rivalità, ma in diretta su '... magari da affiancare a Cherubini, il presidente Agnelli starebbe pensando a Cristiano. C'...Presente e futuro; la Juventus, per tornare ad essere competitiva, sta pensando ad un nome clamoroso per il ruolo di ds bianconero.Non solo Kumbulla, anche Gatti per la difesa del Napoli. Si è parlato stamane del presunto interesse del Napoli per Kumbulla della Roma, ma il nome che stuzzica più la fantasia ...