Giuntoli contatta il Frosinone per Gatti | la richiesta!

Leggi su spazionapoli

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Cristianodeve fornire a Spalletti una rosa competitiva in vista degli impegni che il Napoli dovrà affrontare nella seconda parte di stagione. La partenza di Manolas, unita all’infortunio più Coppa d’Africa di Koulibaly, costringe il tecnico del Napoli a poter contare solo su Juan Jesus e Rrahmani come centrali. Koulibaly Napoli Spalletti Tra i tanti nomi seguiti da, quello di Federico, difensore classe ’98 del, era in cima alla lista. Ma, come riportato dal Il Mattino, la richiesta del club perè stata esagerata, ben 10 milioni di euro. Il Napoli è alla ricerca di un profilo low cost, da alternare a Juan Jesus durante gennaio, possibilmente di piede destro, adattabile a terzino, ma, soprattutto, in prestito.