Giulia Salemi a Disneyland incanta i fan | “La prima volta non si scorda mai”

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Paris: “ Lanon simai” rivela l’influencer via social L’influencerin queste ultime ore insieme al suo Pierpaolo Pretelli si è recata aParisdi rientrare in Italia per le festività natalizia. I Prelemi hanno trascorso alcuni giorni nell’incantevole città dell’amore, Parigi per poter celebrare il loro amore, sbocciato quasi un anno fa, nella Casa più spiata d’Italia.e Pierpaolo si sono conosciuti all’interno del Grande Fratello Vip e non si sono mai più separati. Attualmente sono inseparabili e quotidianamente ammaliano i fan con dolci dediche che si scambiano attraverso i loro profili ...

Advertising

GrandeFratello : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Fariba Tehrani, Armanda Frassinetti, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi! Giuli… - MediasetPlay : Stasera a #GFVIPPARTY saranno ospiti: Maria Monsé, Flavia Vento, Emanuela Tittocchia e Denis Dosio! Giulia Salemi… - GiuliaSalemi93 : Per chi se la fosse persa ecco la nostra intervista con il Dott Costanzo e @carlottaquadri a @RadioR101 :) - ???????????? - 361_magazine : - ComCuccuru : RT @ioetesolonoi: Ma Giulia Salemi è reale? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Salemi

L'attacco vero e proprio poi è agli influencer concitata in modo velato: " Ci sono persone che vanno al ristorante per fare un video, che dicono sempre power e parole così. Poi c'è ...e Pierpaolo Petrelli avevano deciso di concedersi qualche giorno di vacanza a Parigi ma lì è accaduto un imprevisto che li ha mandati su tutte le furie e che loro hanno raccontato sui ...Giulia Salemi incanta a Disneyland Paris: “ La prima volta non si scorda mai” rivela l’influencer via social. L’influencer Giulia Salemi in queste ultime ore insieme al su ...La pizza invece è a base di formaggio e tartufo nero che arricchisce il piatto in maniere divina come la stessa Giulia ha confessato PP poi prende la parola ed esclama: “Assurdo sì, pizza e vino itali ...