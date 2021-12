Giovedì 23 Dicembre 2021 – 391ª Seduta pubblica | Comunicato di seduta

Leggi su udine20

(Di venerdì 24 dicembre 2021)Ora inizio: 09:31 Con 229 voti a favore e 23 contrari, l’Assemblea ha rinnovato la fiducia al Governo approvando definitivamente il ddl n. 2483 di conversione in legge, con modificazioni, del dl 6 novembre, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. Il relatore, sen Marco Pellegrini (M5S), ha dato conto del provvedimento in titolo, che, a seguito delle modifiche introdotte dalla Camera, risulta composto di 96 articoli, suddivisi in quattro Titoli. Il Titolo I reca misure urgenti finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del PNRR per ile si compone di sei Capi. Il Capo I interviene in materia di turismo. Il Capo II reca disposizioni in materia di infrastrutture ferroviarie, edilizia ...