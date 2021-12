Giardini Piccinato | area riqualificata e Mastella avverte sul Covid

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Giostrine nuovamente utilizzabili aialla sommità del Viale degli Atlantici grazie all’intervento di un privato e la collaborazione dell’Assessorato comunale all’Ambiente. Vigilia di Natale con taglio del nastro presso il giardino pubblico con la affascinante vista sulla Valle del Sabato. Sono state, infatti, ripristinate le giostrine che, posizionate da qualche anno, erano però state vandalizzate da persone ignote. Oggi l’Amministrazione Comunale ha voluto riconsegnare ai più piccoli uno spazio per giocare. Con qualche precauzione: l’assessore comunale all’Ambiente, Alessandro Rosa, ha infatti annunciato che sarà potenziata la videosorveglianza nella zona in modo da fare da serio deterrente contro gli immancabili idioti che vandalizzano tutto ciò che serve a dare un maggior tono alla qualità ...

Un maquillage natalizio per gli storici Giardini Piccinato di viale degli Atlantici, a Benevento. Conclusi i lavori di riparazione e tinteggiatura delle panchine, che erano state quasi del tutto distr ...