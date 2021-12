Giappone, McDonald's raziona le porzioni di patatine per una settimana (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per una settimana, McDonald's Japan vendera' solo patatine fritte di piccole dimensioni per evitare carenze, poiche' il Covid - 19 e le inondazioni in Canada hanno rallentato le importazioni di patate ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Per una's Japan vendera' solofritte di piccole dimensioni per evitare carenze, poiche' il Covid - 19 e le inondazioni in Canada hanno rallentato le importazioni di patate ...

Advertising

infoiteconomia : In Giappone sono finite le patatine fritte del McDonald’s e c’entra la pandemia - infoiteconomia : Giappone, crisi di approvvigionamenti: McDonald's venderà solo porzioni piccole di patatine fritte - GnoniDaniele : @ilgiornale Che tragedia ??se so finite le patate nei McDonald in Giappone x colpa del covid ma e terribile che dram… - BanaleNombre : Giappone, crisi di approvvigionamenti: McDonald's venderà solo porzioni piccole di patatine fritte… - infoiteconomia : In Giappone finite le patate per colpa del Covid. E McDonald's raziona le porzioni: solo piccole -