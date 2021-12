Già superati i 50mila contagi in 24 ore, la spinta di Omicron moltiplica i casi. Record di tamponi, positività al 5,5% (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'escalation della pandemia sbriciola un'altra soglia psicologica: quella dei 50mila contagi giornalieri proprio nel giorno della vigilia di Natale. I nuovi positivi riscontrati oggi sono stati per la ... Leggi su tg.la7 (Di venerdì 24 dicembre 2021) L'escalation della pandemia sbriciola un'altra soglia psicologica: quella deigiornalieri proprio nel giorno della vigilia di Natale. I nuovi positivi riscontrati oggi sono stati per la ...

Advertising

magister_ed : [#CoViD19 ITA] Bollettino di Guerra 24_12_2021. Giorno da: distribuzione vaccino (362°), apertura scuole (115°). Nu… - Fede4Cesc : Volevo essere ottimista e ho pensato che dopo le festività arrivavamo a più di 50000 positivi e invece manco so ini… - SilvioFb66 : RT @Dov_EL: Un video da diffondere a chi ancora ingenuamente crede ai miserabili come #Draghi #Cabinadiregia #Pfizer .Credete a chi ha la… - marco_borrano : RT @Dov_EL: Un video da diffondere a chi ancora ingenuamente crede ai miserabili come #Draghi #Cabinadiregia #Pfizer .Credete a chi ha la… - vendutoschifoso : RT @Dov_EL: Un video da diffondere a chi ancora ingenuamente crede ai miserabili come #Draghi #Cabinadiregia #Pfizer .Credete a chi ha la… -

Ultime Notizie dalla rete : Già superati Già superati i 50mila contagi in 24 ore, la spinta di Omicron moltiplica i casi. Record di tamponi, positività al 5,5% L'escalation della pandemia sbriciola un'altra soglia psicologica: quella dei 50mila contagi giornalieri proprio nel giorno della vigilia di Natale. I nuovi positivi riscontrati oggi sono stati per la ...

Superati i 3.000 nuovi positivi Covid oggi (24/12) in regione. Ricoveri in calo. Ventidue i decessi Complessivamente, tra i nuovi positivi 669 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 708 sono stati individuati all'interno di focolai già noti . L' età media dei nuovi positivi ...

Covid: nuove restrizioni in Italia. In Francia superati i 90mila contagi Notizie - MSN Italia L'escalation della pandemia sbriciola un'altra soglia psicologica: quella dei 50mila contagi giornalieri proprio nel giorno della vigilia di Natale. I nuovi positivi riscontrati oggi sono stati per la ...Complessivamente, tra i nuovi positivi 669 eranoin isolamento al momento dell'esecuzione del tampone, 708 sono stati individuati all'interno di focolainoti . L' età media dei nuovi positivi ...