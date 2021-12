GFVip, Gaia Zorzi: ecco perchè ‘non sono voluta andare al GfVip’. Cosa rivela la sorella di Tommaso (Di venerdì 24 dicembre 2021) La scorsa edizione del GF Vip è stata vinta da Tommaso Zorzi, con ampio consenso del pubblico. Su Tommaso si sono accesi i riflettori e, anche se in modo più ridotto, l’attenzione si è spostata anche sulla sua famiglia, in particolare sua sorella Gaia Zorzi. LEGGI ANCHE: — GFVip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto? La frase su Alex Belli detta un anno fa sorprende i fan Gaia segue con interesse anche l’attuale edizione del reality ed è una delle conduttrici del GFVip Party, che sta avendo un grande successo sui social. Il format va in onda in streaming ogni lunedì e venerdì. In un lungo post su Twitter però, Gaia ha spiegato perché non ha partecipato lei ... Leggi su funweek (Di venerdì 24 dicembre 2021) La scorsa edizione del GF Vip è stata vinta da, con ampio consenso del pubblico. Susiaccesi i riflettori e, anche se in modo più ridotto, l’attenzione si è spostata anche sulla sua famiglia, in particolare sua. LEGGI ANCHE: —aveva previsto tutto? La frase su Alex Belli detta un anno fa sorprende i fansegue con interesse anche l’attuale edizione del reality ed è una delle conduttrici delParty, che sta avendo un grande successo sui social. Il format va in onda in streaming ogni lunedì e venerdì. In un lungo post su Twitter però,ha spiegato perché non ha partecipato lei ...

Advertising

MediasetPlay : CI SIAMO! La ventottesima puntata di #GFVIP Party è LIVE in streaming su Mediaset Infinity! @GiuliaSalemi93 e… - GrandeFratello : Una mamma per amica vibes! Si unisce a noi la mitica Armanda Frassinetti! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire… - GrandeFratello : Il giudizio di Stefania su questa edizione di Grande Fratello! Twittate con #GFVIPPARTY per interagire in diretta!… - Andunellakat : @zorzi_gaia Il problema di Jessica è....Jessica #gfvip - Anna_7_stellare : RT @SimonaSodano3: @GrandeFratello Spiegatemi perché alla signora Ricciarelli interessa tanto la vita sentimentale SOLO di Miriana e la spi… -