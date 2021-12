GF Vip | il padre di Manuel Bortuzzo cambia idea su Lulù | la foto che commuove

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Che ildi, il signor Franco, non amasse particolarmenteSalassié è stato evidente sin da subito e anche di recente, quando è entrato nella Casa del Grande Fratello Vip 6 per fare una sorpresa al figlio, l’uomo è stato molto criticato per non aver calcolato minimamente la principessa etiope. Ora, tuttavia, sembra averto. Poco fa, infatti, sul suo profilo Instagram Francoha pubblicato unadolcissima didi spalle, in giardino, con lei che cammina accanto a lui e copre entrambi dalla pioggia con un ombrello. “Questo è il Grande Fratello Vip” ha scritto l’uomo a corredo della, generando un’ondata di consensi. Dello stesso argomento ...