GF Vip, il messaggio dell'aereo ha mandato in crisi Miriana e Biagio (Di venerdì 24 dicembre 2021) Sulla Casa del Grande Fratello Vip vola un aereo con un messaggio rivolto a Miriana. Un messaggio chiaro, "ricordati che sei un assolo". Un altro avvertimento nei confronti di Biagio? Dopo l'arrivo di questo ennesimo avvertimento, Biagio ha scelto di rifugiarsi nel più assoluto silenzio fino a quando però lei non ha deciso di affrontarlo per cercare di chiarire… Un messaggio di avvertimento per Miriana Trevisan. Di aiuto. Un messaggio arrivato dal cielo che ha deluso Biagio D'Anelli. Lo ha ferito la reazione della donna con cui ha deciso di mettersi in gioco. L'opinionista si chiude per tutto il giorno in una strano silenzio dentro la Casa del GF Vip, fino a quando Miriana non decide di affrontarlo "Perché sei ...

