GF Vip | i nuovi concorrenti non lasciano indifferenti | il verdetto spiazza

Leggi su chedonna

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Al GF Vip sono arrivatie questi non sono affatto restatidi fronte agli occhi del pubblico, ma chi tra loro ha fatto breccia nel cuore dei telespettatori? Il GF Vip come ormai noto non terminerà nei prossimi giorni di dicembre, come precedentemente era stato annunciato, ma durerò fino a marzo. Mediaset L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it