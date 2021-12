GF Vip, Biagio D’Anelli: chi è il nuovo concorrente? (Di venerdì 24 dicembre 2021) Biagio D’Anelli è diventato ben presto uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino, che è tornato nella casa che lo ha reso famoso! Scopriamo qualcosa in più su di lui, a partire dalla sua età, la sua carriera dopo il reality e arrivando ai tanti flirt che gli sono stati attribuiti in questi anni. Tra gli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip c’è anche Biagio D’Anelli, che sta già facendo discutere per il suo flirt con Miriana Trevisan, la showgirl che sembra essere decisa a buttarsi tra le sue braccia. Peccato che Biagio abbia una fidanzata fuori dalla casa, Silvana, che sembra già essere abbastanza infastidita dal comportamento del fidanzato! Ma chi è Biagio D’Anelli? Scopriamo qualcosa di più sul ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 24 dicembre 2021)è diventato ben presto uno dei protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip. L’ex gieffino, che è tornato nella casa che lo ha reso famoso! Scopriamo qualcosa in più su di lui, a partire dalla sua età, la sua carriera dopo il reality e arrivando ai tanti flirt che gli sono stati attribuiti in questi anni. Tra gli ultimi entrati nella casa del Grande Fratello Vip c’è anche, che sta già facendo discutere per il suo flirt con Miriana Trevisan, la showgirl che sembra essere decisa a buttarsi tra le sue braccia. Peccato cheabbia una fidanzata fuori dalla casa, Silvana, che sembra già essere abbastanza infastidita dal comportamento del fidanzato! Ma chi è? Scopriamo qualcosa di più sul ...

