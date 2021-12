GF Vip 6 | nuovo terremoto in casa | “Ho falsificato i documenti”

(Di venerdì 24 dicembre 2021) Un concorrente del GF Vip 6 ha rivelato di averi propri. Nellaarriva un racconto sconcertante: le sue pariole. Tra i grandi protagonisti di questa edizione del GF Vip 6 troviamo una veterana dei reality come Carmen Russo. L’ex ballerina, però, si è lasciata andare ad un segreto sconcertante che riguarda L'articolo proviene da Inews.it.

GrandeFratello : Per la gioia delle nostre Vip, il parterre maschile si allarga: Alessandro Basciano è un nuovo concorrente di…

L'ingresso di Alessandro Basciano al Grande Fratelloha destabilizzato gli equilibri nella Casa. Dopo averci provato con Soleil Sorge e provocato Jessica Selassié , ilconcorrente del reality show ha puntato Sophie Codegoni . Un comportamento ......che è successo al Grande Fratello. A pochi giorni dalla condanna per riciclaggio di due milioni di euro, Marco Nerozzi , ex marito di Delia, ha svelato qualche segreto sul settimanale. Ha ...Delia Duran entrerà nella casa del Grande Fratello Vip 6? Alcuni rumors confermerebbero questa ipotesi: i dettagli all'interno!L'ex marito di Delia Duran, Marco Nerozzi, da cui non ha ancora ufficialmente divorziato, ha svelato qualche segreto della coppia e di Alex Belli.