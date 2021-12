GF Vip 6, Jessica Alves confessa: “Giacomo Urtis mi ha promesso un figlio” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno visto l’entrata di Giacomo Urtis. Il chirurgo dei vip è diventato un concorrente a tutti gli effetti e in queste ore è finito al centro dell’attenzione. C’entra Jessica Alves, l’ormai ex Ken Umano che decise di farsi femmina nonostante le tantissime operazioni per diventare come il fidanzato di Barbie. La showgirl ha fatto sapere di essere innamorata di Giacomo e che quest’ultimo le avrebbe promesso un figlio. GF Vip, Alessandro Basciano si butta su Sophie La principessa Salassié si è infuriata e non ha risparmiato né la Codegoni, sua grande amica, né Basciano GF Vip 6: le parole di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 dicembre 2021) Anche nella sesta edizione del Grande Fratello Vip, i telespettatori hanno visto l’entrata di. Il chirurgo dei vip è diventato un concorrente a tutti gli effetti e in queste ore è finito al centro dell’attenzione. C’entra, l’ormai ex Ken Umano che decise di farsi femmina nonostante le tantissime operazioni per diventare come il fidanzato di Barbie. La showgirl ha fatto sapere di essere innamorata die che quest’ultimo le avrebbeun. GF Vip, Alessandro Basciano si butta su Sophie La principessa Salassié si è infuriata e non ha risparmiato né la Codegoni, sua grande amica, né Basciano GF Vip 6: le parole di ...

IsaeChia : #GfVip 6, Manila Nazzaro e Sophie Codegoni criticano l'eccessivo attaccamento di Jessica Selassié ad Alessandro Bas… - ParliamoDiNews : Gf Vip, Jessica affronta Alessandro: “Mi hai presa in giro”, e Manuel la consola - Gossip Italia News #jessica… - GossipItalia3 : Gf Vip, Jessica affronta Alessandro: “Mi hai presa in giro”, e Manuel la consola #gossipitalianews - zazoomblog : GF Vip il confronto tra Jessica e Alessandro Casciano: “Mi sono sentita presa in giro” - #confronto #Jessica… - redazionerumors : Dopo i dissapori degli ultimi giorni, Jessica ha finalmente deciso di mettere le cose in chiaro e affrontare Alessa… -