GdF di Bologna dona 300mila merendine in beneficenza (Di venerdì 24 dicembre 2021) GdF di Bologna donati per il tramite del banco alimentare 300mila merendine in beneficenza La GdF di Bologna ha devoluto in beneficenza 47 mila confezioni di merendine, equivalenti a 300 mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85 mila euro. I prodotti sono stati sequestrati nell’ambito di un’attività in materia di tutela agroalimentare volta Leggi su periodicodaily (Di venerdì 24 dicembre 2021) GdF diti per il tramite del banco alimentareinLa GdF diha devoluto in47 mila confezioni di, equivalenti a 300 mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85 mila euro. I prodotti sono stati sequestrati nell’ambito di un’attività in materia di tutela agroalimentare volta

Advertising

simcopter : RT @Ansa_ER: Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza. Tortine di grano saraceno sequestrate in un supermercato #ANSA https://t.co… - news_bologna : Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza - Ansa_ER : Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza. Tortine di grano saraceno sequestrate in un supermercato #ANSA - CatelliRossella : ??????Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza - Emilia-Romagna - - sinapsinews : GDF BOLOGNA: DONATI, PER IL TRAMITE DEL BANCO ALIMENTARE, 300 MILA PRODOTTI DA DESTINARE A OPERE DI CARITÀ -

Ultime Notizie dalla rete : GdF Bologna Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza La Guardia di Finanza di Bologna ha devoluto in beneficenza 47mila confezioni di merendine, equivalenti a 300mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85mila euro. I prodotti sono stati sequestrati nell'ambito di un'...

Tentato omicidio a Coriano, 45enne diventa sorvegliato speciale per tre anni Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di Bologna - sezione misure di prevenzione - , a ... cessano il 23 dicembre le misure emergenziali per ridurre inquinamento Rimini: dalla GdF e dal ...

Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza Agenzia ANSA La Guardia di Finanza di Bologna ha devoluto in beneficenza 47 mila confezioni di merendine, circa 300 mila pezzi La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bologna ha devoluto in beneficenza 47 mila confezioni di merendine, equivalenti a 300 mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85 mila euro. I ...

Gdf Bologna dona 300mila merendine in beneficenza La Guardia di Finanza di Bologna ha devoluto in beneficenza 47mila confezioni di merendine, equivalenti a 300mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85mila euro. (ANSA) ...

La Guardia di Finanza diha devoluto in beneficenza 47mila confezioni di merendine, equivalenti a 300mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85mila euro. I prodotti sono stati sequestrati nell'ambito di un'...Il provvedimento è stato disposto dal Tribunale di- sezione misure di prevenzione - , a ... cessano il 23 dicembre le misure emergenziali per ridurre inquinamento Rimini: dallae dal ...La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Bologna ha devoluto in beneficenza 47 mila confezioni di merendine, equivalenti a 300 mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85 mila euro. I ...La Guardia di Finanza di Bologna ha devoluto in beneficenza 47mila confezioni di merendine, equivalenti a 300mila pezzi circa, per un valore commerciale di 85mila euro. (ANSA) ...