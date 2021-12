Gas: calo sfiora il 20% ad Amsterdam grazie al Gnl Usa (Di venerdì 24 dicembre 2021) Prosegue il ribasso del gas naturale, che cede oggi un ulteriore 20% sulla piazza di Amsterdam, riportandosi a quota 106,5 euro al Mwh, sui livelli dello scorso 12 dicembre. Secondo l'agenzia ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 24 dicembre 2021) Prosegue il ribasso del gas naturale, che cede oggi un ulteriore 20% sulla piazza di, riportandosi a quota 106,5 euro al Mwh, sui livelli dello scorso 12 dicembre. Secondo l'agenzia ...

Advertising

fisco24_info : Gas: calo sfiora il 20% ad Amsterdam grazie al Gnl Usa: In arrivo15 navi da trasporto in Europa secondo Bloomberg - cjmimun : Gas: calo sfiora il 20% ad Amsterdam grazie al Gnl Usa - ZanellaRina : RT @AvvocatoLorenti: Editoriale, carenza di gas naturale, interruzioni nucleari, calo della produzione di energia eolica e il freddo fanno… - andreastoolbox : Borse europee avanti in positivo, netto calo per il prezzo del gas - Rai News - clabellocchi : RT @infoiteconomia: Borse europee avanti in positivo, netto calo per il prezzo del gas -