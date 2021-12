Galli, presidente degli agenti italiani: “Per Fifa e Uefa sono etici solo i soldi che incassano loro” (Di venerdì 24 dicembre 2021) I procuratori si ribellano a Infantino e Lega calcio: “Fango su di noi ma Fifa e i club non facciano le vittime” Galli, presidente degli agenti italiani: “Per Fifa e Uefa sono etici solo i soldi che incassano loro. E da noi le cose non vanno meglio…” Riporta il Corriere dello Sport che gli agenti del calcio passano al contrattacco, rispondendo direttamente alla Fifa. Mesi fa Infantino ha iniziato una battaglia per ridurre i compensi dei procuratori e limitarne il raggio d’azione. Ha riscosso l’approvazione del Parlamento europeo, ma non quello dei diretti interessati, contrari alla riforma così com’è concepita. La ... Leggi su retecalcio (Di venerdì 24 dicembre 2021) I procuratori si ribellano a Infantino e Lega calcio: “Fango su di noi mae i club non facciano le vittime”: “Perche. E da noi le cose non vanno meglio…” Riporta il Corriere dello Sport che glidel calcio passano al contrattacco, rispondendo direttamente alla. Mesi fa Infantino ha iniziato una battaglia per ridurre i compensi dei procuratori e limitarne il raggio d’azione. Ha riscosso l’approvazione del Parlamento europeo, ma non quello dei diretti interessati, contrari alla riforma così com’è concepita. La ...

