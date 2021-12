Galli: “Napoli gli infortuni hanno condizionato. Procuratori, solo caccia alle streghe” (Di venerdì 24 dicembre 2021) Beppe Galli parla del Napoli dopo la sconfitta con lo Spezia, a Radio Marte dice: “Azzurri penalizzati dagli infortuni“. Gli azzurri con otto punti in otto partite e tre sconfitte interne, due delle quali con Empoli e Spezia, sono scivolati al terzo posto in classifica. In sette giornata l’Inter è riuscita a scavalcare gli azzurri che sembravano lanciatissimi dopo le otto vittorie consecutive. “L’Inter è in forma ma la sua non è una fuga, molte delle inseguitrici hanno avuto tanti infortuni, il Napoli specialmente. Il calcio è strano, quello che diciamo oggi magari non si verifica domani. Il calcio è seguito anche per questo. Non credo che nel mercato ci saranno grandissimi movimenti.Idee sulle turbolenze attorno al mondo dei Procuratori? Si tratta di una ... Leggi su napolipiu (Di venerdì 24 dicembre 2021) Beppeparla deldopo la sconfitta con lo Spezia, a Radio Marte dice: “Azzurri penalizzati dagli“. Gli azzurri con otto punti in otto partite e tre sconfitte interne, due delle quali con Empoli e Spezia, sono scivolati al terzo posto in classifica. In sette giornata l’Inter è riuscita a scavalcare gli azzurri che sembravano lanciatissimi dopo le otto vittorie consecutive. “L’Inter è in forma ma la sua non è una fuga, molte delle inseguitriciavuto tanti, ilspecialmente. Il calcio è strano, quello che diciamo oggi magari non si verifica domani. Il calcio è seguito anche per questo. Non credo che nel mercato ci saranno grandissimi movimenti.Idee sulle turbolenze attorno al mondo dei? Si tratta di una ...

Advertising

giulio_galli : RT @PalazzoRealeNap: ???? Il 24 e il 26 dicembre @PalazzoRealeNap è aperto nei consueti orari > - salvione : Napoli, Galli: 'L'Inter non scappa, inseguitrici acciaccate' - sportli26181512 : #Napoli, Galli: 'L'Inter non scappa, inseguitrici acciaccate': L'agente è intervenuto via radio per parlare del cam… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Galli: 'Turbolenze nel mondo degli agenti? Una caccia alle streghe. Sul #Napoli...' - mizioali : Napoli- Spezia mi ha ricordato, per i più giovani, Milan-Lazio 0-1 autogol di Maldini che per 30 anni è stata la no… -