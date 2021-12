Gaeta | Silvio D’Amante mette d’accordo i progressisti | si ricandiderà a sindaco

(Di venerdì 24 dicembre 2021)ha accettato la candidatura adie di competere nelle elezioni amministrative del prossimo anno. Suvi è stata unanime convergenza da parte di partiti e gruppi civici che, da ormai due anni, lavorano per la formazione di un campo progressista sempre più largo, unito e competitivo nel convincimento che l’unità delle forze in campo sia l’unica proposta efficace per un vera alternativa alla guida della città. “È stata scelta l’esperienza, la competenza, la capacità di aggregare e di formare una squadra composta di donne e uomini, giovani e competenti, che – sottolineano i sostenitori di– possa amministrare per realizzare una città diversa dove il cittadino torni ad essere protagonista. A queste caratteristiche ...

Formiano per residenza e dentista per professione a Gaeta D'Amante non è un nome qualsiasi. È stato l'unico sindaco di centrosinistra che ha governato Gaeta dal dopoguerra. Su di lui è stata unanime convergenza da parte di partiti e gruppi civici. Gaeta – Silvio D'Amante ha accettato la candidatura a Sindaco di Gaeta e di competere nelle elezioni amministrative del prossimo anno. Su D'Amante vi è stata unanime convergenza da parte di partiti e ...